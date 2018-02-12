Насвай на 14 тысяч долларов изъят в Мозыре

Распространение крупной партии некурительного табака пресекли пограничники и сотрудники наркоконтроля. Общая стоимость партии насвая, изъятой 8 февраля, составила 14 тысяч долларов.

От оперативников наркоконтроля тайный бизнес не сумели скрыть четыре хороших друга – жителя улицы 8 Марта. Мозырян разного возраста – от 26 до 35 лет – объединило отсутствие официального заработка и любовь к запрещенному веществу – насваю. За 2017-й год каждый из них успел попасть в поле зрения милиции. Предпоследний случай – задержание в конце января 28-летнего парня, который при себе хранил 4 полимерных пакета с опасным для здоровья веществом. При обыске по месту жительства нашлось еще 3 килограмма насвая. А дальше история получила неожиданную для фигурантов развязку.

К ответственности за хранение крупной партии насвая будет привлечен один из участников «дружной компании». Мозырянин утверждает, что почти 300кг товара из России привез для личного пользования. Между тем, розничная цена партии на «черном рынке» составляет больше 14-ти тысяч долларов. Судьба владельца некурительного табака будет определена после проведения всех экспертиз.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.