Наркомания. Ситуация стабилизировалась, но не потеряла актуальности

Совсем скоро, 1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Генеральная Ассамблея ООН в 1987 г. провозгласила этот день Международным днем борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, определив тем самым всю важность проблемы. О том, что думают по этому поводу медики, ежедневный труд которых – вытаскивать людей из зависимости, а так же насколько актуальна проблема наркомании для Мозыря – смотрите в следующем сюжете.

Добровольно потерять свободу, добровольно стать нездоровым и зависимым. Наркотики, обещая незабываемы ощущения, забирают жизнь. В Мозырском психоневрологическом диспансере пациенты с наркозависимостью появляются регулярно. Но врачи все же отмечают, что пропаганда и работа правоохранительных органов дают плоды. По сравнению с тем, что было несколько лет назад, сегодня ситуация стабилизировалось, но не потеряла актуальности.

Бич последних лет – спайсы. Вещество по-разному действует на людей и может стать причиной смерти. Дмитрий Высоцкий вспоминает один из последних случаев, когда в отделение доставили молодого мозырянина в наркотическом дурмане. Врачи призывают быть внимательнее к собственным детям. Заподозрить неладное можно по особенностям поведения. Проверять содержимое карманов, следить за успеваемостью. А если проблема возникла, не пытаться решить ее самостоятельно, а срочно обращаться за помощью к специалистам. Кстати, получить ее можно, в том числе, на условиях полной анонимности.

Лидия Потар, Юрий Горобец.