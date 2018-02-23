Накануне 100-тилетия Вооруженных Сил. Встреча с историком Владимиром Гимбутом

Узнать историю военные лет, прикоснуться к вещам, которые сохраняют в себе следы боевых действий. Такую возможность получили читатели городской библиотеки микрорайона «Молодежный», где свою первую встречу в этом году с интересным гостем провел клуб «Автограф».

О важных событиях середины прошлого века, о том, без чего не может обойтись изучение истории, и чем занимаются участники военно-исторических клубов. Для Владимира Гимбута, учителя истории 16 школы, наука Геродота не только сфера профессиональных интересов, но и самое главное увлечение жизни. Каждый экспонат школьного музея прошел через его руки, бережно передав свою уникальную историю. В гости к читателям городской библиотеки микрорайона «Молодежный» он пришел не один. Игорь Дёмин – его коллега по клубу военно-исторической реконструкции «Поиск». Здесь же учащиеся средней школы №16, сегодня они в качестве знатоков событий середины прошлого века, без труда, например, могут определить, какого года военная форма красноармейца. Это на первый взгляд кажется, что увлечение историей только и состоит, что в макулатурной работе. Что ж не без этого, а еще изучение артефактов, да и без современных технологий никак не обойтись. Рассказать историю помогают видеоролики собственного производства. «Минута славы» для учащихся 16 школы – своеобразные учебные пособия. Впрочем, гости не перестают напоминать, гуманитарные науки несут этическое, нравственное значение. Повод лишний раз поговорить о патриотизме – 100-летие Вооруженных Сил. Стоит ли удивляться, что необычная встреча вызвала неподдельный интерес у читателей библиотеки, а необычные артефакты истории еще долго не покидали любопытных детских рук.

Вячеслав Приписнов, Юрий Горобец, Виктор Цырулик.