На улице Куйбышева водитель автомобиля «Ford Galaxy» сбил пешехода. Пострадавший находится в больнице

Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода на улице Куйбышева произошло около 10 часов вечера 13 февраля. Управляя автомобилем «FORD GALAXY», 44-летний мозырянин спускался от Пролетарской к Прим остовой. И в районе дома №46 на Куйбышева совершил наезд на 39-летнего пешехода, тоже жителя Мозыря. Проезжую часть пострадавший мужчина пересекал в зоне видимости пешеходного перехода. Но при этом не был обозначен световозвращающим элементом. В результате наезда пешеход был травмирован, и находится в больнице. По факту аварии продолжается проверка. В Госавтоинспекции напоминают, культура правильного поведения на дороге и вблизи нее может спасти жизнь. Экспериментально доказано, человека с фликером водитель замечает с расстояния около 200 метров.