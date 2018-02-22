Мозырянин хотел за 4 тысячи долларов откупить сына-хулигана. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о покушении на дачу взятки в крупном размере должностному лицу правоохранительного органа.

Уголовное дело в отношении парня, который, будучи пьяным, бросил возле игрового клуба бутылку с пивом в лицо другому парню, возбудили в конце октября прошлого года. Мозырянина задержали и водворили в изолятор временного содержания. Отец подозреваемого в особо злостном хулиганстве попытался «спасти сына от дальнейшего заключения». И через посредника договорился со своим знакомым передать должностному лицу правоохранительных органов незаконное денежное вознаграждение. Знакомый обозначил сумму взятки в четыре тысячи долларов. При этом тысячу передал посреднику, а три – присвоил себе. Следователь оказался несговорчивым, взятку не принял, а вот нынешние обвиняемые тоже попали под уголовное преследование. Собранных по делу доказательств хватило, чтобы предъявить мужчинам обвинения по нескольким статьям уголовного кодекса – за покушение на дачу взятки в крупном размере, приготовление к даче взятки и мошенничество в крупном размере. Материалы расследования и доказательная база изучены прокурором. Дело направлено для рассмотрения в суд.