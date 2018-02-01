Мозырянин дважды в течение года сел нетрезвым за руль. Сейчас ему грозит уголовная ответственность и конфискация авто

Водитель из Мозырского района дважды в течение года сел нетрезвым за руль. Сейчас ему грозит уголовная ответственность и конфискация авто.

Наряд ДПС патрулировал в Мозырском районе, в деревне Творичевка. Госавтоинспекторы обратили внимание на подозрительную встречную «Ладу». Требование об остановке водитель проигнорировал. Началась погоня. Ваз-2109 разгонялся, маневрировал и всячески старался оторваться от преследования. Промчавшись по населенному пункту, водитель устремился в сторону леса. Там погоня продолжилась, однако девятка застряла в сугробе. Тогда мужчина, который был за рулем, бросил авто и стал убегать в глубь леса, но, все же не смотря на свою прыть, не смог скрыться от ответственности. Его задержали сотрудники ГАИ. 39 летний водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кстати, несколько месяцев назад он был лишен права управления транспортными средствами опять же за езду под градусом. В отношении жителя района возбуждено уголовное дело, также ему грозит конфискация автомобиля, который на данный момент находится на штрафстоянке.