Мозырянам, уплатившим налог на «тунеядство», возвращают деньги

Декрет Президента № 1»о содействии занятости населения» вступил в силу 27 января. Документом предусмотрено освобождение плательщиков сбора на финансирование государственных расходов от уплаты. Что делать тем, кто уже заплатил налог? Ответы в следующем сюжете

Декрет № 1 «О содействии занятости населения» вступил в силу в конце января. Документ направлен на активизацию работы по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения. Одно из его требований – освобождение плательщиков сбора на финансирование государственных расходов от уплаты налога. Задача налоговых органов сегодня – возврат денег тем, кто сбор заплатил. В инспекции рассказали, как именно это можно сделать.

В Мозыре квитанции об уплате сбора на финансирование государственных расходов получили почти 7000 человек. Около 700 сбор уплатили. Пока вернули свои кровные только 250 человек. Деньги им были выданы наличными из кассы «Беларусбанка» или перечислены на счет.

Лидия Потар, Олег Фицнер.