Мозырский военкомат проводится набор призывников для обучения на базе автошколы ДОСААФ для переподготовки водителей с категории «В» на «С»

Министерство обороны приглашает! Многие призывники, услышав эти слова, нервно напрягаются. Довод многих – долг Родине длиной в полтора года приходится на самые перспективные годы жизни. Сегодня в качестве приятного бонуса Минобороны гарантирует чистую совесть и … переобучение с категории «В» на «С».

Призывной возраст, отсутствие судимости и хорошее здоровье. При соблюдении этих условий можно стать водителем-профессионалом бесплатно. В настоящее время Мозырским военным комиссариатом проводится набор призывников для обучения на базе автошколы ДОСААФ для переподготовки водителей с категории «В» на «С» за счет средств Минобороны Республики Беларусь.