Мозырские спасатели пришли на помощь мальчику, рука которого застряла в батарее

В первом часу дня 16 февраля на пульт дежурной службы Мозырского ГРОЧС поступил нестандартный вызов. Срочная помощь требовалось маленькому местному жителю, рука которого застряла в чугунном радиаторе отопления. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что 9-летний мальчик играл возле батареи и случайно засунул руку между тяжелыми секциями. Достать самостоятельно ее обратно он не смог, поэтому пришлось вызывать спасателей.

Работники МЧС выпрямили руку ребенка и освободили из батареи. В госпитализации мальчик не нуждался.