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Рубрика: Новости

Мозырские спасатели пришли на помощь мальчику, рука которого застряла в батарее

20 февраля 2018, 16:47

В первом часу дня 16 февраля на пульт дежурной службы Мозырского ГРОЧС поступил нестандартный вызов. Срочная помощь требовалось маленькому местному жителю, рука которого застряла в чугунном радиаторе отопления. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что 9-летний мальчик играл возле батареи и случайно засунул руку между тяжелыми секциями. Достать самостоятельно ее обратно он не смог, поэтому пришлось вызывать спасателей.
Работники МЧС выпрямили руку ребенка и освободили из батареи. В госпитализации мальчик не нуждался.

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