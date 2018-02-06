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Рубрика: Новости

Мозырские следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении любителей пикантного видео

6 февраля 2018, 17:04

Мозырские следователи возбудили несколько уголовных дел в отношении любителей пикантного видео. Молодые люди разместили ролики на своих страницах в соцсетях.
Семь раз подумай, а уж потом размещай информацию на своей странице в соцсетях. Современная пословица. Двум мозырянам грозит уголовная ответственность за пикантные ролики. Молодые люди клубничку не изготавливали, а размесили чужое понравившееся видео на личных аккаунтах «Вконтакте». Причем, в некоторых присутствовали элементы извращений.
Для памятки. Правоохранители постоянно мониторят соцсети в поисках информации не только порнографического содержания, но и пропаганды экстремизма, насилия и употребления наркотиков. Изготовителей и распространителей роликов ждет уголовная ответственность.

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