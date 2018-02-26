Мозырские парапланеристы покорили небо Литвы

Зимой в литовском городе Тракае традиционно проходят международные соревнования среди парапланеристов на точность приземления. В этом году 47 пилотов из семи стран небо покоряли 17 и 18 февраля. Всего – 11 команд, среди которых уже не в первый раз замечены мозыряне. Организаторы и активные участники «Полесского десанта» с каждым годом растут в своем мастерстве. О чем говорят достигнутые результаты. В упорной борьбе пилоты Евгений Вихор, Дмитрий Глухотаренко, Станислав Дашко, Виталий Козловский заняли третье общекомандное место. В индивидуальном зачете Евгений Вихор одержал уверенную победу. Открытый чемпионат Литвы по точности приземления на параплане является первым этапом Кубка на точность приземления на параплане стран северо-восточной Европы «Бриллиантовая нога». Напомним, осенью этого года один из этапов проходил на гомельском аэродроме «Зябровка».