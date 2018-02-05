«Моя семья – моя гордость» . творческий конкурс в 14 школе

10 дней в семейном кругу. В рамках декады семьи и духовного воспитания в стенах 14 школы состоялось множество интересных мероприятий. На одном из них, творческом конкурс под названием «Моя семья – моя гордость» побывала и наша съемочная группа.

В зале нет свободных мест, зато царит атмосфера радости и семейственности. В средней школе №14 конкурс «Моя семья – моя гордость» проводится уже в четвертый раз. В этом году среди кандидатов в победители – четыре семьи: Дубовиных, Мевша, Невмержицких и Хилько. Все они сегодня пришли полном составе. Семьи-участники прошлого года находятся в составе жюри и выступают в качестве ведущих. Идейный вдохновитель конкурса – заместитель директора по воспитательной работе Ирина Тылькович говорит, достойных семей в школе достаточно, правда не все готовы к публичности. Больше всего эмоций – у маленьких конкурсантов. Среди членов жюри – представители Беларусбанка, нефтеперерабатывающего завода, и, конечно же, солевики. Уже много лет завод является партнером школы. Семья – самое важное в человеческой жизни. Но именно ее построению не обучают на уроках. Восполнить пробел в школе №14 стараются изо всех сил. Итоговое решение жюри определило победителя. С небольшим перевесом призовое место получила семья Юрия и Елены Дубровиных.

Лидия Потар, Вячеслав Проиписнов.