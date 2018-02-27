Мастер-класс для семейного клуба «Особое сердце»

Очередная встреча подопечных семейного клуба «Особое сердце» прошла в творческом ключе. Мастер-класс по изготовлению шкатулок ручной работы для детей с особенностями развития провели представители отделения дневного пребывания для молодых инвалидов территориального центра соцобслуживания населения.

Семейный клуб «Особое сердце» в мозырской первичке «Белорусской ассоциации помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам» действует не так давно. Но уже стал теплым и душевным пристанищем для 47-ми семей, в которых воспитываются дети с особенностями развития. Татьяна Леонидовна в здание на улице Пушкина привозит сына. Неутешительный диагноз мальчика – ДЦП – требует постоянного внимания и огромного количества физических и душевных сил. И именно в поисках поддержки мама Татьяна оказалась в семейном клубе.

В рамках проекта «Улучшение доступа к социальным услугам людей с инвалидностью» в Мозыре реализуются сразу две инициативы. Клуб «Особое сердце» — одна из них. Кроме того, некоторые семьи могут стать участниками проекта «Социальная передышка». В канун 8 марта акцент во время встречи подопечных в клубе решили сделать на творчество. Пригласили коллег из отделения дневного пребывания для молодых инвалидов территориального центра соцобслуживания. И устроили мастер-класс по изготовлению шкатулок и других сувениров ручной работы. Каждую деталь, каждый цветок и каждую коробочку «особенные» ребята собирали аккуратно и старательно. Но главное – в свои работы они вложили душу. И такие подарки еще долго будут согревать главных людей в их жизни – самых терпеливых, самых заботливых и самых лучших – их мам.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.