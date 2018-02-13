Масштабные проводы зимы в Мозыре пройдут в субботу, 24 февраля

Проводить зиму и отведать самые вкусные блины мозырян приглашают в субботу, 24 февраля. Народные гулянья развернутся в городском парке культуры и отдыха «Победа». Среди главных атрибутов праздника – блины, как символ солнца и наступающей весны. Их можно будет отведать в специальных палатках. Запланированы также песни и танцы, традиционные спортивно-развлекательные конкурсы и состязания. И, конечно, яркое незабываемое шествие ряженых и сжигание чучела. Отдохнуть на народном празднике можно будет с 10 утра и до позднего вечера.