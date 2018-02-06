«Малые Олимпийские игры». Спортивные вершины покоряет коллектив Мозырского машиностроительного завода

Спортивные вершины покоряет коллектив Мозырского машиностроительного завода. Незадолго до старта Олимпийских игр-2018 заводчане организовали собственные «Малые Олимпийские игры». Задорное и яркое мероприятие для взрослых и детей прошло в стенах школы №6.
В пятницу, 9 февраля, в корейском Пхёнчане стартуют 23-е Зимние Олимпийские игры. В них примут участие 84 страны! Масштаб спортивного форума, который на выходных прошел в стенах 6-й школы, оказался намного меньше. Участниками мозырских «Малых Олимпийских игр» стали всего шесть сборных. Но накал эмоций на соревновательной площадке вряд ли уступит мировому уровню. Да и среди жюри можно было заметить легендарную личность – Заслуженного тренера Беларуси, подготовившего плеяду чемпионов и призеров Олимпийских игр Геннадия Галицкого.Сила любой команды – в каждом ее участнике. В состав сборных на «Малых Олимпийских играх» вошли работники машиностроительного завода и члены их семей, а также представители социально-педагогического центра и школы №6. Соревновательную программу организаторы продумали до мелочей. Спортсменам-любителям пришлось прыгать в мешках и срочно осваивать хоккейные клюшки, собирать шашки и стрелять дротиками по воздушным шарам. Пригодилось все – домашние тренировки, врожденная ловкость и умение быстро реагировать и решать поставленные задачи. А главное – в любой ситуации сохранять хорошее настроение. Борьба за Олимпийский пьедестал оказалась жаркой. Но решение судейской коллегии (в ее состав, в том числе, вошли заместитель председателя райисполкома Валентина Назаренко и генеральный директор машиностроительного завода Дмитрий Гавриленко) было по-спортивному четким и бескомпромиссным. Бронза «Малых Олимпийских игр» — у команды «Позитив». Серебрянные медали достались сборной «Союз». Чемпионами соревнования и обладателями олимпийского «золота» по праву стала команда «Добровольцы». Впрочем, без наград и памятных призов с этого яркого праздника не ушел ни один участник.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.
«Малые Олимпийские игры». Спортивные вершины покоряет коллектив Мозырского машиностроительного завода
Спортивные вершины покоряет коллектив Мозырского машиностроительного завода. Незадолго до старта Олимпийских игр-2018 заводчане организовали собственные «Малые Олимпийские игры». Задорное и яркое мероприятие для взрослых и детей прошло в стенах школы №6.