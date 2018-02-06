«Малые Олимпийские игры». Спортивные вершины покоряет коллектив Мозырского машиностроительного завода

Спортивные вершины покоряет коллектив Мозырского машиностроительного завода. Незадолго до старта Олимпийских игр-2018 заводчане организовали собственные «Малые Олимпийские игры». Задорное и яркое мероприятие для взрослых и детей прошло в стенах школы №6.

В пятницу, 9 февраля, в корейском Пхёнчане стартуют 23-е Зимние Олимпийские игры. В них примут участие 84 страны! Масштаб спортивного форума, который на выходных прошел в стенах 6-й школы, оказался намного меньше. Участниками мозырских «Малых Олимпийских игр» стали всего шесть сборных. Но накал эмоций на соревновательной площадке вряд ли уступит мировому уровню. Да и среди жюри можно было заметить легендарную личность – Заслуженного тренера Беларуси, подготовившего плеяду чемпионов и призеров Олимпийских игр Геннадия Галицкого.Сила любой команды – в каждом ее участнике. В состав сборных на «Малых Олимпийских играх» вошли работники машиностроительного завода и члены их семей, а также представители социально-педагогического центра и школы №6. Соревновательную программу организаторы продумали до мелочей. Спортсменам-любителям пришлось прыгать в мешках и срочно осваивать хоккейные клюшки, собирать шашки и стрелять дротиками по воздушным шарам. Пригодилось все – домашние тренировки, врожденная ловкость и умение быстро реагировать и решать поставленные задачи. А главное – в любой ситуации сохранять хорошее настроение. Борьба за Олимпийский пьедестал оказалась жаркой. Но решение судейской коллегии (в ее состав, в том числе, вошли заместитель председателя райисполкома Валентина Назаренко и генеральный директор машиностроительного завода Дмитрий Гавриленко) было по-спортивному четким и бескомпромиссным. Бронза «Малых Олимпийских игр» — у команды «Позитив». Серебрянные медали достались сборной «Союз». Чемпионами соревнования и обладателями олимпийского «золота» по праву стала команда «Добровольцы». Впрочем, без наград и памятных призов с этого яркого праздника не ушел ни один участник.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.