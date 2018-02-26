«Лучший классный руководитель» Елена Бобр, учитель немецкого языка 14 школы

На прошлой неделе подвели итоги конкурса «Лучший классный». Больше всего повезло ученикам 7 «В» класса 14 школы. Их классная Елена Бобр – победитель районного конкурса.

В финал районного конкурса профессионального мастерства «Лучший классный руководитель» вышли 11 педагогов, причем совершенно различной специализации. Математик, филолог, учитель начальных классов, иностранного языка. Заявки на конкурс подавали 23 учителя городских и деревенских школ. Финалисты презентовали «визитку», видеоролик, авторские методические разработки. Кстати, своим учителям помогали дети. Вместе пели, танцевали, декламировали и ехали на паровозике знаний. Безусловно, если вышли в финал, то уже лучшие. Но борьба есть борьба. По итогам конкурса самый коммуникабельный, открытый, творческий педагог – Елена Бобр, учитель немецкого языка, классный руководитель 7 «В» 14 школы. Она будет представлять район на аналогичном областном конкурсе. Второе и третье место — у Екатерины Барановской (школа № 12) и Ольги Домасевич (16 школа).