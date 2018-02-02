Концерт за колючей проволокой. В ИК № 20 выступила рок-группа «Бальза»

В исправительной колонии № 20 концерты с участием мозырских музыкальных коллективов не редкость. Культурное воспитание—это часть исправительного процесса. А недавно администрация учреждения решила разнообразить традиционный народный и эстрадный репертуар и пригласила выступить в местном доме культуры рок-группу «Бальза».

Драйв, сила, мощь, харизма, импровизация и яркий вокал. Именно так можно охарактеризовать выступление мозырской рок-группы «Бальза» в исправительной колонии № 20. Обычно на рок-концертах зрители ведут себя довольно экспрессивно. Осужденным же, наоборот, приходилось сдерживаться, в местах не столь отдаленных проявление эмоций не приветствуются. Тем не менее, «Бальза» местный дом культуры буквально зарядила своей энергией. Выступление мозырских рокеров зрителей впечатлило.

В колонии выступления творческих коллективов не редкость. Красота спасет мир, местная администрация согласна с классиком на 100 процентов, здесь считают, воспитание культурой может изменить человека, его отношение к жизни.

В исправительной колонии ярких событий немного. Осужденные до сих пор под впечатлением от рок-концерта. А администрация уже готовит новый сюрприз. Скоро с гастролями за колючую проволоку приедет мозырский музыкальный коллектив «Земляки».

Виктория Синицкая, Олег Фицнер.