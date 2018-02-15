Кинотеатр «Мир» в День всех влюбленных разыграл «Айфон». Итоги конкурса «Купи билет!»

Любовь к своим зрителям у кинотеатра «Мир» поистине безгранична. В очередной раз этот факт был доказан в День Святого Валентина. В афише – сразу две премьеры с романтическим уклоном: российский фильм «Лед» и зарубежные «50 оттенков свободы». А в холле кинотеатра – все атрибуты праздника. Шарики и «валентинки», саксофон и выступления мима. Не обошлось и без вручения подарков.

Свою удачу в конкурсе «Купи билет!» испытывали сотни зрителей «Мира». Взрослые и дети заполняли залы на мультфильмы, блокбастеры, комедии и фантастические экшены. Везунчиком оказалась мозырянка Жанна со счастливым билетом с сеанса мультика «Чудо-юдо». В присутствии десятков гостей праздничного вечера победительнице вручили седьмой айфон.

Своих владельцев в день Святого Валентина нашли киноабонемент и кофейный набор «Бариста». Путем зрительского голосования определились и победители конкурса на лучшую «валентинку». Им вручали пригласительные билеты в Большой зал и на сеансы видеотеки «Мираж». Тем, чьи билеты в этот раз не стали «счастливыми», советуем не расстраиваться. Весной кинотеатр «Мир» планирует разыграть путевку в жаркие страны.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.