Кандидаты в Мозырский районный и Гомельский областной Советы депутатов знакомят потенциальных избирателей со своими программами

Наступил самый интересный и активный этап предвыборной гонки. Кандидаты в Мозырский районный и Гомельский областной Советы депутатов, а также их доверенные лица знакомят потенциальных избирателей со своими предвыборными программами. Встречи, пикеты, агитация. Пока электорат находится в раздумьях, будущие народные избранники громко заявляют о себе. Задать свои вопросы претенденту на депутатский мандат может каждый желающий. Такое прямое общение с избирателями традиционно считается лучшей формой агитации. Как правило, сразу видно, кто хорошо знает реальные потребности населения, изучил актуальные проблемы региона и готов жертвовать своими силами и временем на благо других. Предвыборные встречи проходят согласно утвержденного графика. Он размещен на сайте Мозырского райисполкома. Уже 13 февраля начнется досрочное голосование. Сами местные выборы назначены на 18 февраля.