Наступил самый интересный и активный этап предвыборной гонки. Кандидаты в Мозырский районный и Гомельский областной Советы депутатов, а также их доверенные лица знакомят потенциальных избирателей со своими предвыборными программами. Встречи, пикеты, агитация. Пока электорат находится в раздумьях, будущие народные избранники громко заявляют о себе. Задать свои вопросы претенденту на депутатский мандат может каждый желающий. Такое прямое общение с избирателями традиционно считается лучшей формой агитации. Как правило, сразу видно, кто хорошо знает реальные потребности населения, изучил актуальные проблемы региона и готов жертвовать своими силами и временем на благо других. Предвыборные встречи проходят согласно утвержденного графика. Он размещен на сайте Мозырского райисполкома. Уже 13 февраля начнется досрочное голосование. Сами местные выборы назначены на 18 февраля.comments powered by HyperComments
Рубрика: Новости
Кандидаты в Мозырский районный и Гомельский областной Советы депутатов знакомят потенциальных избирателей со своими программами
8 февраля 2018, 16:28