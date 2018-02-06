Калинковичская Академия бильярда. Бильярд – это непросто игра, это образ жизни

Небольшой соседний с Мозырем райцентр Калинковичи хорошо известен в бильярдных кругах. Местная академия воспитала и воспитывает чемпионов и призеров, причем международного масштаба. Именно в Калинковичах проходят многие соревнования, самое известное Кубок Славянских государств.

Председатель Федерации Бильярдного спорта Гомельской области, коренной житель Калинковичей Виктор Колосов уверен, бильярд –

это не просто игра, это образ жизни. Это такой вид спорта, которому все возрасты покорны. И в этом виде спорта главное –

трудолюбие. Особые физические данные и способности не требуются. Регулярные тренировки вознаграждаются победами.

Никите Петрушенко всего 11, как и все дети, он любит сладости, но особенно сладость Победы. На многих соревнованиях он уже не раз занимал призовые места.

Небольшой белорусский райцентр Калинковичи хорошо известен в бильярдных кругах, причем, не только в масштабах республики. Кубок славянских государств – это уже традиционное, ежегодное мероприятие. На соревнование съезжаются именитые спортсмены из России, Украины. Это не просто спорт, это дружба народов, весьма актуальная на нынешний момент. Проведение Кубка стало возможным благодаря финансовой поддержке Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Самым успешным учеником Виктора Колосова стал его сын – 20-летний студент Мозырского педагогического университета. Эти награды, которые можно назвать визитной карточкой Калинковичской Академии Бильярда, завоевал именно он. Бильярд – это сплав характеров четырех сторон света: хладнокровия северян, горячности южан, мудрости Востока, азарта Запада. В соседних Калинковичах этот сплав развивается, поддерживается и выходит на международный уровень.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец.