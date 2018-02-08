Какую выбрать для себя профессию? Чтобы ответить на этот вопрос сегодня многие старшеклассники изучают особенности вступительной компании 2018 года. Помочь своим учащимся в этом – непростая задача для школы. Факультативы, кружки и дополнительные занятия. В СШ №7 делают ставку на сотрудничество с высшими и специальными учебными заведениями, а также на уникальный для Мозыря учебно-производственный комплекс.
Урок обществознания в 11 классе. Ценный материал из области социологии. Кто знает, может быть именно тема этого урока поможет учащейся седьмой школы Татьяне через несколько месяцев решить свои вступительные испытания. Свои профессиональные интересы она связывает с северной столицей Союзного государства. Учащиеся этого класса Владислав и Кирилл, уверены – престижную и высокооплачиваемую профессию можно изучить, не покидая родной страны. Дело за малым – уверенно идти к поставленной цели. К слову, со своей будущей профессией Владислав Полоз определился давно. Футболом он увлекается с 6 лет. Сейчас тренируется в одной из юношеских команд клуба «Славия-Мозырь». С выбором ВУЗа Владислав еще не определился, но им вполне может быть Мозырский педагогический университет, преподавателей которого в школе хорошо знают. Научно-практические конференции, дни открытых дверей, многочисленные совместные мероприятия.
Будущие студенты высших учебных заведений – специалисты из разных областей знаний. Впрочем, свои первые профессиональные навыки они уже приобрели, не покидая школьной скамьи. В СШ №7 работает единственный в Мозырском районе учебно-производственный комплекс.
Водители категории «С», визажисты, парикмахеры, дизайнеры одежды. Кто знает, может быть именно одна из этих профессий, полученных в школе, сыграет свою решающую роль.
Вячеслав Приписнов.
Какую выбрать для себя профессию? Старшеклассникам седьмой школы помогает УПК
Какую выбрать для себя профессию? Чтобы ответить на этот вопрос сегодня многие старшеклассники изучают особенности вступительной компании 2018 года. Помочь своим учащимся в этом – непростая задача для школы. Факультативы, кружки и дополнительные занятия. В СШ №7 делают ставку на сотрудничество с высшими и специальными учебными заведениями, а также на уникальный для Мозыря учебно-производственный комплекс.