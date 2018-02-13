Избирательная кампания вступила на финишную прямую. Сегодня началось досрочное голосование.

13 февраля, без десяти минут десять. Припятский избирательный округ № 1 по выборам в местные советы и Речной избирательный округ № 42 по выборам депутатов в областные советы. Адрес – площадь Горького 1, территория – четная сторона Советской от дома 182, улица и переулок Калинина, площадь Горького. Всего в списках избирателей 884 человека. Все члены избирательной комиссии в сборе. После соблюдения формальностей, проверена и опечатана урна, для досрочного голосования она отдельная. На часах – 10. 00. Досрочное голосование открыто. Все избирательные участки, а их в Мозыре 76 готовы принять избирателей: бюллетени завезены накануне, впервые проголосовать можно по водительским правам, студенческому, государственному или пенсионному, инвалидному удостоверению при наличии в них фото. Досрочно проголосовать можно в течение пяти дней, то есть до субботы 17 февраля включительно. Никакого официального объяснения, почему гражданин желает голосовать заранее, не требуется. Участки работают с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. А сейчас кандидаты продолжают агитировать, агитационная кампания продлится до вечера субботы. Кстати, непосредственно в день выборов, 18 февраля, на всех участках политическую активность мозырян будут поддерживать коллективы творческие. В Мозырском районе в списки избирателей включены 106 432 человека. Всего в местные депутаты баллотируется 46 мозырян на 40 мандатов.