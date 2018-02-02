Из-за плюсовых температур вода в реке прибывает. До опасного для города уровня осталось примерно 35 сантиметров

Валерий Беляй, председатель Мозырского ОСВОДа, большую часть своего рабочего времени проводит в самой непосредственной близости от реки. От его рабочего места до вод Припяти – всего несколько метров. Так что у речных спасателей, можно сказать, постоянный мониторинг. Вода прибывает в среднем на несколько сантиметров в день. А за последние сутки выросла вообще на 9. В пятницу уровень составлял 465 сантиметр. Опасная для города черта, когда начинает затапливать Набережную в парке, подворья на Гоголя и Советской – 5 метров. Запас в 35 сантиметров еще есть, но как быстро будет прибывать вода? Прогнозов пока никто не дает. Есть надежда на минусовые температуры, но вместе с тем прогнозируются осадки. А это дополнительные водные наполнения. Уже сейчас заметно – река полноводная, хоть и частично во льду. Кстати, оттепель сказалась и на состоянии ледяного покрова. Ни то что ходить, ступать по льду крайне опасно. Лед рыхлый и хрупкий. Как и надежда на то, что Припять в этом году не покажет свой крутой нрав. «Полесская Амазонка» в последние годы весьма непредсказуема. Но мозыряне готовы держать гидроудар.

Светлана Грудько, Юрий Горобец.