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Рубрика: Cпорт

Итоги круглогодичной Спартакиады Мозырского района за 2017 год

1 февраля 2018, 15:49

Одним из самых ярких и запоминающихся спортивных событий на Мозырщяне за 2017 год стала круглогодичная Спартакиада Мозырского района среди предприятий, организаций и учебных заведений. По итогам двадцати туров, были определены лучшие команды и на прошлой неделе в стенах СШ №11 состоялось награждение лауреатов Спартакиады, сильнейших команд и атлетов столицы Полесья в области физической культуры.

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