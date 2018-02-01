Итоги круглогодичной Спартакиады Мозырского района за 2017 год

Одним из самых ярких и запоминающихся спортивных событий на Мозырщяне за 2017 год стала круглогодичная Спартакиада Мозырского района среди предприятий, организаций и учебных заведений. По итогам двадцати туров, были определены лучшие команды и на прошлой неделе в стенах СШ №11 состоялось награждение лауреатов Спартакиады, сильнейших команд и атлетов столицы Полесья в области физической культуры.