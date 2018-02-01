Исправление возможно только при желании. Заседание рабочей группы

На заседании рабочей группы рассматривали истории спецконтингента, попадающего в группу риска.

Бомба замедленного действия. Именно так члены рабочей группы характеризуют контингент, который обычно милиционеры приводят на заседания. Именно приводят. Вначале ищут, уговаривают, заставляют. Как правило, большинство махнуло на свою жизнь рукой. А она у всех как под копирку. Нигде не работает, в лучшем случае периодические заработки, пьет, дебоширит, ведет аморальный образ жизни. Исправление возможно только при обоюдном желании. Бросить пить, устроиться на работу. И в кодировке, и в трудоустройстве обещают помочь. Ведь в состав группы входит и врач-нарколог, и представитель службы занятости. Ведет работу и милиция, и ЖЭУ, и МЧС.

Если из десяти человек удастся помочь хоть одному – это тоже результат. Кстати, многие из тех, кого в этот раз уговаривали и наставляли на путь истинный на заседании группы уже не в первый и даже не во второй раз. А чтобы не быть голословными, несколько человек в сопровождении милиции сразу же после заседания доставили в наркологический диспансер. От слов перешли к делу.

Светлана Грудько, Олег Фицнер.