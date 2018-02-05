Информация «Белой Руси». Прием граждан и юридических лиц

14 февраля 2018 года в общественной приемной Мозырской районной организации «Белая Русь» (адрес: улица Советская, 114, кабинет № 9 (центр занятости)), прием граждан и юридических лиц проведут:

— Рассоха Николай Федорович – депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва;

— Зборовский Юрий Богданович – начальник Мозырской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Время приема с 10.00 до 12.00 часов. Предварительная запись по телефону 329175 с 8.30 до 10.00.