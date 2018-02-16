Информационная группа во главе с председателем исполкома Еленой Павлечко встретилась с работниками Мозырской ТЭЦ

Информационная встреча на ТЭЦ – повод пообщаться. Донести информацию до каждого работника, ведь потом ею делятся в кругу семьи и друзей. Председатель исполкома Елена Павлечко рассказала о жизни района. Экономика, сельское хозяйство, социальная сфера, проблемные вопросы и достижения. Подобные информационные встречи полезны как для рядовых граждан, так и для руководящего состава. Население получает информацию из первых уст, госслужащие в свою очередь узнают о проблемах, причем касающихся как целого предприятия, так и каждого отдельного человека.