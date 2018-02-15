Идет запись в школу наблюдения за птицами

Школа бёрдвотчинга откроется в Мозыре в конце февраля. Слушателями бесплатных занятий могут стать совершеннолетние жители. А также дети с родителями.

Андрей работает на одном из предприятий соседних Калинковичей, а в свободное время увлекается фотографией и общается с природой – наблюдает за птицами. Через пару недель своим опытом и обширными знаниями он начнет делится со слушателями первой в Мозыре школы бёрдвотчинга.

Школы наблюдения за пернатыми откроются в десяти городах. Три из них – в Гомельской области. Проект поддерживают ПРООН и Министерство здравоохранения Беларуси. Слушателям бесплатных занятий расскажут птицах все, или почти все… А еще познакомят с модой бёрдвотчинга – что одевать на наблюдение, что бы было удобно, как правильно прокладывать маршрут, что бы встретить интересных пернатых экземпляров. В планах – восемь теоретических занятий и две полевые экскурсии. Мозыряне смогут познакомиться с самыми редкими представителями фауны, обитающими в регионе.

По словам Андрея, на Мозырщине обитает примерно 200-250 видов птиц. Даже в зимнее время, прогулявшись от площади Примостовой по набережной до площади Горького, внимательные бердвотчеры могут заметить 10-15 разных представителей птичьего мира. Узнать все и даже больше, можно на занятиях в Школе. Они, к слову, начнутся в конце февраля – начале марта. Запись по телефону 8-033-680-16-72.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин.