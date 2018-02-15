Генеральный директор Мозырского НПЗ провел рабочую встречу с коллективом Дворца культуры и представителями жильщно-коммунальной сферы

Жизнь каждого руководителя крупного предприятия – это череда важных встреч, совещаний, семинаров и принятых решений. В графике деловых мероприятий генерального директора Мозырского нефтеперерабатывающего завода Виталия Павлова всегда есть место для теплого общения с коллегами и подчиненными. Даже официальные встречи с коллективом носят предельно неформальный характер. Прийти на них может любой сотрудник предприятия. И здесь же задать интересующий вопрос. Встреча с заводским цехом хорошего настроения – работниками Дворца культуры, — и представителями сферы ЖКХ получилась дружеской и теплой. После вступительных официальных речей – долгожданный момент: звучали актуальные вопросы и объективные на них ответы. Социальное обеспечение и заработная плата, спортивный досуг и санаторное оздоровление, состояние производства, планы и перспективы, инвестиции и спонсорская помощь. Для Виталия Петровича «закрытых тем» не нашлось. Впрочем, как всегда. Очередная встреча пройдет согласно заводского графика.