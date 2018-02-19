Форум православной молодежи «Твой ориентир»

Много гостей, мужчины в черных рясах и шумное волнение. В Калинковичской гимназии встречали участников образовательного форума православной молодежи «Твой ориентир». Его организатор – отдел религиозного образования и катехизации Туровской епархии. Место проведения было выбрано не случайно. Гимназия в Калинковичах уже несколько лет является площадкой по реализации программы духовно-нравственного воспитания учащихся.

В гимназии есть даже специальный класс. В качестве наглядности – 10 заповедей, иконы и специальная литература. Но ребят не загоняют в тесные нравственные рамки. Напротив, у них есть возможность расширять свои познания посредством экскурсий, балов, общения со священнослужителями. Сегодня в качестве специального гостя на форум приехал священник Александр. Себя он называет современным попом. Канал на Ютюбе, 15 тысяч подписчиков и основная задача – сломать стереотипы, сложившиеся у молодежи по отношению к церкви.

Ломать стереотипы священник Александр начал уже в самом начале встречи. А в приватной беседе признался, со школьниками говорить ему трудно. Хотя необходимость такого общения бесспорна.

Выступление этого священнослужителя аудитория слушала с интересом. Но работа форума на этом не закончилась. В программе: интеллектуальная православная игра «Мозгобойня», молодежные секции, мастер-классы от спортсменов и выступление экспериментального театра. Закрытие форума состоялось в соборе Казанской иконы Божией Матери Калинковичей.

Лидия Потар, Юрий Горобец.