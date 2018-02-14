Финансовая интернет-пирамида. 22-летний мозырянин оказался в центре громкого финансового скандала

22-летний мозырянин оказался в центре громкого финансового скандала. Молодой парень создал классическую пирамиду. Правда, применил современные интернет-технологии. Расследование уголовного дела завершено Главным Следственным управлением Беларуси.

Больше года 22-летнийему уроженцу Мозыря удавалось успешно привлекать вкладчиков в интернет-проект. Фактически, молодым человеком была разработана схема классической финансовой пирамиды: мозырянин создал сайты проекта, где рекламировал получение дохода от инвестирования. Вкладчики делали взносы и рассчитывали затем получить процент. Чтобы привлечь больше людей, обвиняемый разработал и систему поощрений. К примеру, в одном из роликов компании сообщалось, что за 100 привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 – ноутбук MacBook, а за тысячу новых клиентов участник получает 10.000 долларов США. Все выглядело убедительно: размещалась информация о якобы произведенных выплатах процентов, проводились встречи и семинары в презентабельных офисах. Молодой человек распространял заведомо ложные сведения о получении проектом дохода от участия в бинарных опционах и букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи в аренду недвижимости. На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личные кабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимо начисленных процентов. Мошенник обещал доход от 100 до 300 процентов в месяц! И на его уловки, в общей сложности, купились более 900 человек! Первое время проценты инвесторам выплачивались за счет денег следующих участников. Но, достигнув критического уровня, схема рухнула. Что примело к банкротству и убыткам сотен людей. Незаконным путем уроженец Мозыря добыл более 760 тысяч рублей. Действия мужчины квалифицированы следствием по ч. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.