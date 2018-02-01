Эпидемия кори мозырянам не грозит. Привито порядка 98% населения

В странах европейского региона фиксируются вспышки кори. В настоящее время они зафиксированы в Италии, Германии и Румынии и на Украине, где уже было несколько случаев смертей от этой болезни. Хотя казалось, что к началу двадцать первого века человечество планировало навсегда попрощаться с данным заболеванием. Однако практически через двадцать лет корь дала о себе знать. У наших ближайших соседей, украинцев, самая напряженная ситуация. Не опасно ли такое соседство? Рассказывает заведующий инфекционным отделением Мозырской городской больницы Светлана Царёва.