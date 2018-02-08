Депортированный россиянин вернулся в Мозырь и попал в тюрьму

25-летний парень успел пожить в Беларуси, заработать несколько судимостей и оказаться депортированным на родину – в Россию. Нарушив запрет на выезд, вернулся в Мозырь, и вновь оказался в тюрьме.

Нестандартное уголовное дело оказалось в производстве Мозырского районного отдела Следственного комитета. Главный фигурант – 25 летний гражданин России, он еще в прошлом году имел разрешение на постоянное проживание в нашей стране. Однако, систематически нарушал требования законодательства для иностранцев. Неоднократно был судим за кражи, привлекался к административной ответственности. Осеннее «столкновение» с Кодексом об административных правонарушениях привело к депортации.

Беспрепятственно вернуться в Мозырь из России нарушителю позволило отсутствие жесткого пограничного контроля. Но в отчем доме парень не пробыл и месяца, вновь попав в поле зрения милиционеров.

Незаконное пересечение государственной границы грозит молодому человеку лишением свободы на несколько лет.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.