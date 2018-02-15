День вывода Советских войск из Афганистана. Встреча воинов-интернационалистов в военном комиссариате

В актовый зал военкомата пригласили воинов-афганцев. 15 февраля – дата символичная. День памяти воинов-интернационалистов – это особый повод. Торжественный момент и вручение наград. Посмертно. Два наших земляка, Александр Дубень и Владимир Занкевич были удостоены государственных наград за участие в боевых действиях на территории Афганистана. Награды получали их родные.

Мозырской организация воинов-интернационалистов объединяет 305 человек. 278 – целый батальон – участники боевых действий в Афганистане. На встрече в военном комиссариате 10-ти воинам-интернационалистам вручили медали «За заслуги перед Отечеством», это медали белорусского Союза ветеранов войны в Афганистане. А еще – книги. Символические подарки за патриотическое воспитание молодежи и активное участие в жизни района.