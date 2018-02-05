Декадная норма снега выпала за минувшие сутки в Гомеле и Мозыре

На всей территории Гомельской области 4 февраля выпали обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Больше всего пришлось на Гомель и наш Мозырь, где зафиксирована декадная норма осадков (по 18 мм) и Василевичи (17 мм). По данным синоптиков, в ближайшие дни обильных снегопадов не прогнозируется, однако ожидается усиление морозов. Из-за непогоды 4 февраля в Гомельском, Калинковичском и Ветковском районах нарушалось электроснабжение. В некоторых районах зафиксированы случаи падения деревьев, из-за чего повреждено более 10 автомобилей. В Мозырском районе в Акулинке дерево упало на проезжую часть. Никто не пострадал. В Светлогорском, Ветковском, Лельчицком районах Гомельской области подразделения спасателей помогали извлекать из снежных заносов автобусы и легковые авто. Для ликвидации последствий обильного снегопада Гомельский обком БРСМ объявил акцию «Чистый двор». Волонтеры помогают в расчистке дворовых и придомовых территорий от снега одиноким, одиноко проживающим пожилым людям, ветеранам, инвалидам. В Мозыре в районном комитете «БРСМ» работают горячие линии, позвонив на которые можно оставить заявку на оказание помощи в уборке снега. Телефон 22- 07 99, 23- 24- 41, 23- 42- 65.