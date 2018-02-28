У хорошего соседа и сосед хороший. Народную мудрость можно легко оспорить с помощь перфоратора или любого другого строительного инструмента. Что делать, если соседи шумят, стучат и строят? До какого времени можно выполнять строительные работы и куда обращаться, если с соседями не удалось договориться по-хорошему?