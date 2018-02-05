Будущий воспитатель и будущий парикмахер ногами разбили 38 секций забора

В Мозырском районе две девушки выместили свою злость на бетонном заборе. Ногами разбили 38 секций. Возбуждено уголовное дело.

В Козенках в один из вечеров длинный бетонный забор внезапно превратился в руины. Хозяева разбитого строения –коммунальщики – написали заявление в милицию. Правоохранители стали искать неизвестных вандалов и нашли. Каково же было удивление сотрудников РОВД, когда выяснилось, что это две девушки. Будущий воспитатель и будущий парикмахер. Подруги прогуливались вечером, внезапно поругались и немного даже подрались, а после выместили свою злость на заборе, разбили 38 секций, причем ногами. Такого рода психологическая разрядка дорого будет стоить хулиганкам.

В отношении девушек возбуждено уголовное дело. Кроме того, придется выплатить ущерб в сумме 543 рубля.