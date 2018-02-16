Дворец культуры нефтепереработчиков заводчане не зря называют своим творческим храмом. Здесь, в просторных светлых стенах, рождаются юные звездочки, первые шаги на сцене делают молодые дарования, успешно трудятся люди зрелого возраста. «Алексис» и «Сваяки», «Живица» и «Звездная страна», «Легион» и «Стрэчанне». Всего своими концертами, спектаклями и выступлениями жителей Мозыря радуют 14 разноплановых коллективов! В 2017-ом Дворец культуры нефтепереработчиков принимал российских и белорусских звезд, коллективы готовили творческие вечера и «отчетники». Тысячи горожан отдыхали на мероприятиях на открытом воздухе. Самую высокую оценку работе ДК МНПЗ дали и зарубежные гости – делегаты международной научно-технической конференции. Красивой финальной точкой года ушедшего стала «бронза» мозырян на республиканском профсоюзном конкурсе «Наши таланты тебе, Беларусь!». Руководитель и идейный вдохновитель «дворцового» коллектива Александр Бурый убежден, все достижения – общая заслуга и результат каждого сотрудника. Достигать высоких результатов на творческом поприще коллективу ДК МНПЗ помогают сплоченный дух, современные технологии, уникальный репертуар и бесконечная любовь к своему делу. У яркой жемчужины культурной жизни Мозырщины есть все возможности, чтобы продолжать уверенно сиять. Главное, чтобы зритель оставался рядом.
Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.
«Бронза» ДК нефтепереработчиков на республиканском профсоюзном конкурсе «Наши таланты тебе, Беларусь!».
Дворец культуры нефтепереработчиков заводчане не зря называют своим творческим храмом. Здесь, в просторных светлых стенах, рождаются юные звездочки, первые шаги на сцене делают молодые дарования, успешно трудятся люди зрелого возраста. «Алексис» и «Сваяки», «Живица» и «Звездная страна», «Легион» и «Стрэчанне». Всего своими концертами, спектаклями и выступлениями жителей Мозыря радуют 14 разноплановых коллективов! В 2017-ом Дворец культуры нефтепереработчиков принимал российских и белорусских звезд, коллективы готовили творческие вечера и «отчетники». Тысячи горожан отдыхали на мероприятиях на открытом воздухе. Самую высокую оценку работе ДК МНПЗ дали и зарубежные гости – делегаты международной научно-технической конференции. Красивой финальной точкой года ушедшего стала «бронза» мозырян на республиканском профсоюзном конкурсе «Наши таланты тебе, Беларусь!». Руководитель и идейный вдохновитель «дворцового» коллектива Александр Бурый убежден, все достижения – общая заслуга и результат каждого сотрудника. Достигать высоких результатов на творческом поприще коллективу ДК МНПЗ помогают сплоченный дух, современные технологии, уникальный репертуар и бесконечная любовь к своему делу. У яркой жемчужины культурной жизни Мозырщины есть все возможности, чтобы продолжать уверенно сиять. Главное, чтобы зритель оставался рядом.