«Бронза» ДК нефтепереработчиков на республиканском профсоюзном конкурсе «Наши таланты тебе, Беларусь!».

Дворец культуры нефтепереработчиков заводчане не зря называют своим творческим храмом. Здесь, в просторных светлых стенах, рождаются юные звездочки, первые шаги на сцене делают молодые дарования, успешно трудятся люди зрелого возраста. «Алексис» и «Сваяки», «Живица» и «Звездная страна», «Легион» и «Стрэчанне». Всего своими концертами, спектаклями и выступлениями жителей Мозыря радуют 14 разноплановых коллективов! В 2017-ом Дворец культуры нефтепереработчиков принимал российских и белорусских звезд, коллективы готовили творческие вечера и «отчетники». Тысячи горожан отдыхали на мероприятиях на открытом воздухе. Самую высокую оценку работе ДК МНПЗ дали и зарубежные гости – делегаты международной научно-технической конференции. Красивой финальной точкой года ушедшего стала «бронза» мозырян на республиканском профсоюзном конкурсе «Наши таланты тебе, Беларусь!». Руководитель и идейный вдохновитель «дворцового» коллектива Александр Бурый убежден, все достижения – общая заслуга и результат каждого сотрудника. Достигать высоких результатов на творческом поприще коллективу ДК МНПЗ помогают сплоченный дух, современные технологии, уникальный репертуар и бесконечная любовь к своему делу. У яркой жемчужины культурной жизни Мозырщины есть все возможности, чтобы продолжать уверенно сиять. Главное, чтобы зритель оставался рядом.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.