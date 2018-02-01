70-тилетний водитель сбил 70-тилетнего пешехода. ДТП на Ленинской

Во вторник утром в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в центре города, пострадал пешеход.

70 летний водитель сбил 70 летнего пешехода. ДТП произошло 23 января рано утром на улице Ленинская. Водитель автомобиля Ниссан, 1947 года рождения, не заметил своего пешего ровесника, который переходил проезжую часть по переходу. У пострадавшего медики диагностировали перелом ребер и ушибленную рану. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой неукоснительно соблюдать правила, а также быть предельно осторожными. Водитель перед пешеходным переходом обязан снизить скорость вплоть до полной остановки транспортного средства. Пешеходы в свою очередь в темное время суток должны обозначать себя световозвращающими элементами. Сотрудники ГАИ напоминают, перед выходом на проезжую часть следует убедиться, что это безопасно.