62-летний мозырянин приехал в деревню Акулинка на поминки односельчанки и сам погиб на пожаре. В обстоятельствах и причинах пожара разбирается милиция, следователи и специалисты МЧС.

Дом в деревне Акулинка 62-летний житель Мозыря использовал, как дачу. Приезжал редко, чаще всего – «по поводу». Накануне трагедии в родную деревню наведался, чтобы проститься с умершей односельчанкой. После поминок, говорят свидетели, попросил пару сигарет и отправился в дом. А около пяти утра 17 февраля строение и сарай рядом с ним запылали ярким огнем.

Погибшего мужчину спасатели обнаружили возле печи. Одна из рассматриваемых версий причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

За неполных два месяца на пожарах в Мозырском районе погибли уже три человека. Во всех случаях основная версия – неосторожность при курении. Об этом и не только представители МЧС рассказывали жителям деревни Акулинка. Вот с внеплановой проверкой зашли всё к тому же соседу Валере. Мужчина рассказывает, курить любит, но в кровать сигареты старается не брать. Об опасности курения, необходимости установки пожарных извещателей и других правилах безопасности говорили и на сельском сходе жителей Криничанского сельсовета. На мероприятие при участии спасателей ГРОЧС, и других специалистов пригласили всех неравнодушных к собственной жизни. Точную причину гибели 62-летнего мозырского пенсионера следователи назовут после проведения всех необходимых экспертиз. О последствиях огненной трагедии сельчанам еще долго будет напоминать пепелище на деревенском хуторе.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.