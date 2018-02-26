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Рубрика: Новости

38-летняя мозырянка погибла в аварии недалеко от деревни Юровичи

26 февраля 2018, 16:19

Дорожно-транспортное происшествие с трагическим исходом произошло 24 февраля в половине пятого вечера. 38-летняя жительница Мозыря управляла автомобилем «Ауди-100» и двигалась от Калинковичей в сторону городского поселка Комарин. Вблизи деревни Юровичи женщина не справилась с управлением, съехала в правый по ходу движения кювет и врезалась в дерево. От полученных травм водитель скончалась на месте происшествия. По факту аварии сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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