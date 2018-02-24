24-летний мозырянин ножом пытался убить своего отца. Мужчина получил травму, не опасную для жизни.

Извечный конфликт отцов и детей в одной из мозырских семей едва не привел к трагедии. Ссоры между 48-летним мужчиной и его великовозрастным сыном случались часто. 24-летнего отпрыска не устраивали постоянные советы, он хотел более существенной материальной помощи. На одной из алкогольных посиделок случилась очередная перепалка. Поругались – разошлись. Отец отправился спать, сын вернулся на кухню за ножом. Причем выбрал самый длинный. Со словами «Умри, тварь» ударил кровного родственника, а после позвонил в милицию с чистосердечным признанием. В это время раненый в поясницу отец выскочил на площадку и стал просить помощи у соседей. Спустя некоторое время здесь уже были и правоохранители, и медики. У пострадавшего диагностировали колото-резанную рану поясничного отдела. Молодой человек обвиняется в покушении на убийство. На данный момент он арестован.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.