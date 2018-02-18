18 февраля 2018 года. День выборов. Финиш политической компании по выборам депутатов в местные советы депутатов 28 созыва

На время избирательной компании учителя 14 школы получили еще один статус. Педагогическую деятельность подкрепили политической активностью и стали членами избирательной комиссии участка № 36. Но сбор, как и в любой школьный день, к половине восьмого. Ведь ровно в восемь – открытие участка. После соблюдения формальностей, проверена и опечатана урна. 8.00. Голосование открыто. И буквально через несколько минут на пороге первый избиратель. Фамилия в списках, бюллетень выдан, выбор сделан, голос отдан. На избирательном участке в Лицее строителей мозырян встречали живой музыкой. Саксофонист выводил мелодии, а недалеко расположились выставки творчества учащихся. Не только отдать свой голос, но и культурно отдохнуть. На базе 16 школы традиционо два участка. Район растет, расстраивается, избирателей прибавляется. Председатель участковой избирательной комиссии № 45 Оксана Ковалькова отметила, голосуют массово и активно. Постарались и повара cтоловой – выпечка, полуфабрикаты – выбор огромный. Вдобавок и «Заря» презентовала дегустацию своей продукции. Все – для настроения избирателей. Пока городской житель просыпался и собирался на выборы, сельчане проявляли активность. В Козенском сельском совете поток желающих отдать свой голос не прекращался. Членам комиссии работы хватало. Здесь голосовали массово. У каждого свои причины придти на участок.

Константину Петровичу 81 год. У мужчины своя политическая арифметика. Подсчитал, что голосует с 16, так что стаж избирираля – 65 лет. Свидетельство местной политической активности на козенском избирательном участке – практически не закрывающиеся двери. Кстати, в числе проголосовавших мозырян – все возрастные категории. Чета Полуяновых любые выборы считает праздником. Пойти на выборы и отдать свій голос – семейная традиция.

На сользаводском участке к обеду тоже многолюдно. Солевики, как всегда, постарались. Песни, танцы и , конечно же, соль земли белорусской, — традиционная фишка заводчан. Молодая мама Светлана на выборы пришла со своими дочками. Сегодня у девченок первый своеобразный урок политологии. Что такое выборы и для чего они проводятся? Мама подробно рассказала, а вот десятилетняя Аня в эту избирательную компанию выспупала в роли агитатора.

В Мозырском районе в списки избирателей включены 106 432 человека. По предварительным данным, проголосовало досрочно порядка 30%. Но особенность местной кампании в том, что порога явки нет. И всё же это показатель. С одной стороны, заинтересованности самих мозырян. С другой стороны, активности кандидатов в депутаты. Официально местные Советы – это форма самоуправления. По сути, жители городов и деревень выбирают свои, местные «парламенты», от которых зависит наша с вами жизнь на ближайшие 4 года.

Светлана Грудько, Олег Фицнер ТКМ