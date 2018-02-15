15-летний парень выпрыгнул из окна 5-го тажа

Свой выход из конфликтной семейной ситуации нашел 15-летний подросток в поселке Криничный. Парень выпрыгнул из окна 5-го этажа. О причинах и следствии – далее в сюжете.

Семейная драма в поселке Криничный Мозырского района разыгралась около пяти часов вечера 18-го февраля. Парень, которому совсем недавно исполнилось 15, не смог найти общий язык с мамой и старшим братом. И избежать воспитательных нотаций решил нетрадиционным способом: отправился в комнату, затем вышел на балкон и шагнул вниз с высоты 5-го этажа. В результате падения подросток получил многочисленные травмы, и сейчас находится в травматологическом отделении горбольницы. Известно, что мальчик воспитывается в многодетной семье, которая находится под наблюдением педагогов и соцслужб. Состоит на учете у психиатра в специализированном медицинском учреждении. В обстоятельствах инцидента разбираются правоохранители. Они же обращаются к родителям с просьбой внимательнее относиться к поведенческим реакциям своих детей.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.