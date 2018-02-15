15 февраля – день профилактики инфекций, передающихся половым путем

Любовь – волшебная страна, лишь только в ней бывает счастье. Казалось, поэтически строки особо уместны после Дня всех влюбленных, которым, как известно, покровительствует прекраснейшая из богинь – Венера. К сожалению, влюбленных подстерегают и зачастую совсем не романтические болезни, венерические. В день профилактики инфекций, передающихся половым путем – интервью заведующей кожно-венерологическим диспансером Аллы Камеш.