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Рубрика: Новости

15 февраля – день профилактики инфекций, передающихся половым путем

15 февраля 2018, 17:22

Любовь – волшебная страна, лишь только в ней бывает счастье. Казалось, поэтически строки особо уместны после Дня всех влюбленных, которым, как известно, покровительствует прекраснейшая из богинь – Венера. К сожалению, влюбленных подстерегают и зачастую совсем не романтические болезни, венерические. В день профилактики инфекций, передающихся половым путем – интервью заведующей кожно-венерологическим диспансером Аллы Камеш.

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