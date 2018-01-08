Зимние чудеса продолжаются. Новый год в приюте

Зимние чудеса продолжаются. Как известно, Новый год и Рождество – праздники семейные. Для ребят, которые встретили 2018-й не дома, а в стенах социального приюта, торжество постарались сделать по-настоящему волшебным. На празднике в числе множества гостей побывала и наша съемочная группа.

Елка, Дед Мороз, подарки. Праздник в социально-педагогическом центре с одной стороны ничем не отличается от любого другого детского утренника. Единственный, но очень важный нюанс – для детей, которые принимают в нем участие, эти стены стали убежищем и укрытием от их собственных родителей. В приюте на сегодняшний день находятся 18 ребят. Исполнение их желаний стало заботой чужих, но отнюдь не равнодушных людей. Праздник в приюте стал возможен благодаря акции «Наши дети». В ней принимают участие представители власти, организаций и предприятий Мозырского района. От имени исполкома ребятам преподнесли канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь и, конечно же, сладости. Отдел образования подготовил подарок для детей, которые живут в доме семейного типа. Для большой семьи – набор книг, развивающих игр и сертификат на приобретение спортивного оборудования.

Мозырские солевики стали главными волшебниками этого торжества. Традиционно именно сотрудники ОАО «Мозырьсоль» исполняют желания, которые дети из приюта адресуют Деду Морозу.

Барабан, куколку и книжку или кроссовки 42 размера, детскую коляску или недетскую косметику. Желания исполняли точно и с душой. За прошедший 2017 через стены приюта прошло около 60 ребят. И только одна драматическая история закончилась хэппи-эндом. Маму восстановили в правах, семья реабилитирована, двое детей вернулись домой. История со счастливым концом, каких хотелось бы побольше.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Вячеслав Приписнов. ТКМ