Заседание совета профилактики микрорайона «Центральный»

Бывшие заключенные, семейные скандалисты и лица злоупотребляющие собрались в кинотеатре «Мир». Здесь состоялось заседание Совета общественного пункта охраны правопорядка микрорайона «Центральный».

Подвести итоги года ушедшего, поставить задачи на следующие 12 месяцев и обсудить насущные проблемы «сложных» жителей микрорайона «Центральный». Совет общественного пункта охраны правопорядка прошел в кинотеатре «Мир». На профилактическую беседу местный участковый пригласил своих подопечных – бывших заключенных, семейных скандалистов и лиц, злоупотребляющих алкоголем. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов и другие заинтересованные специалисты. Татьяна Васильевна недавно освободилась из мест лишения свободы. Сегодня ведет законопослушный образ жизни и даже рассчиталась с долгами своего сожителя за коммунальные услуги. Но здесь возникли и бюрократические трудности: гражданский супруг, который является собственником квартиры, не желает менять паспорт. Соответственно – не пишет заявление в «Энергосбыт», чтобы жилье заново озарилось светом, в прямом смысле. Оказать помощь Татьяне Васильевне взялись представители прокуратуры. Координация действий субъектов профилактики и работа по предотвращению правонарушений – вот основные задачи подобных мероприятий. Всего на прошедшем Совете заслушали истории девяти человек. Кому-то нужны документы, другим – помощь в трудоустройстве или лечение от алкогольной зависимости. Помогать, по мере возможности, стараются каждому. Пункты охраны общественного правопорядка действуют в каждом микрорайоне города. И, как отмечают их координаторы, дают положительные результаты для жизни города.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Олег Фицнер.