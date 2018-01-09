Бывшие заключенные, семейные скандалисты и лица злоупотребляющие собрались в кинотеатре «Мир». Здесь состоялось заседание Совета общественного пункта охраны правопорядка микрорайона «Центральный».
Подвести итоги года ушедшего, поставить задачи на следующие 12 месяцев и обсудить насущные проблемы «сложных» жителей микрорайона «Центральный». Совет общественного пункта охраны правопорядка прошел в кинотеатре «Мир». На профилактическую беседу местный участковый пригласил своих подопечных – бывших заключенных, семейных скандалистов и лиц, злоупотребляющих алкоголем. В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов и другие заинтересованные специалисты. Татьяна Васильевна недавно освободилась из мест лишения свободы. Сегодня ведет законопослушный образ жизни и даже рассчиталась с долгами своего сожителя за коммунальные услуги. Но здесь возникли и бюрократические трудности: гражданский супруг, который является собственником квартиры, не желает менять паспорт. Соответственно – не пишет заявление в «Энергосбыт», чтобы жилье заново озарилось светом, в прямом смысле. Оказать помощь Татьяне Васильевне взялись представители прокуратуры. Координация действий субъектов профилактики и работа по предотвращению правонарушений – вот основные задачи подобных мероприятий. Всего на прошедшем Совете заслушали истории девяти человек. Кому-то нужны документы, другим – помощь в трудоустройстве или лечение от алкогольной зависимости. Помогать, по мере возможности, стараются каждому. Пункты охраны общественного правопорядка действуют в каждом микрорайоне города. И, как отмечают их координаторы, дают положительные результаты для жизни города.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Олег Фицнер.
Заседание совета профилактики микрорайона «Центральный»
Бывшие заключенные, семейные скандалисты и лица злоупотребляющие собрались в кинотеатре «Мир». Здесь состоялось заседание Совета общественного пункта охраны правопорядка микрорайона «Центральный».