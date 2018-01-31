Задержание гашиша

В январе мозырские правоохранители провели сразу несколько задержаний. Фигурантов разного возраста объединила «любовь» к запрещенному наркотическому веществу – гашишу.

Январь стал горячим месяцем для оперативников наркоконтроля. За незаконный оборот гашиша привлечены к ответственности несколько жителей Мозыря. Запрещенные наркотические вещества обнаружены у этой пары ровесников – 23-летнего гражданина России с видом на жительство в Беларуси и его подруги-библиотекаря.

Криминальная цепочка получилась длинной. Следующие кадры сняты при задержании 30-летнего безработного, тоже гражданина соседней страны, России. Который уже пять лет проживает в Мозыре.

Кусок зелья темно-зеленого цвета завесил больше, чем на 15 граммов. И в случае продажи мог бы принести хороший доход: на «черном рынке» порция гашиша размером 0,7 грамма стоит примерно 30-35 рублей.

Положительные эмоции после употребления гашиша рассчитывал испытать и еще один мозырянин. Но не успел. Прямо «с покупкой» попал на допрос к оперативникам. И теперь тоже является фигурантом уголовного дела. Незаконный оборот наркотических веществ в нашей стране карается строго: наказание по части 1 статьи 328 уголовного кодекса – от двух до пяти лет тюрьмы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов.