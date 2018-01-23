Встреча кадетов и пограничников

В зале Дворца культуры «Строитель» собрались ученики кадетских классов 8-й и 16-й школ. Десятки пар любопытных детских глаз направлены на сцену. Там ведущие в военной форме увлеченно рассказывают о судьбе Героя Советского Союза Ивана Барсукова.

Вспомнить славные подвиги «афганца» пришли и его товарищи по боевому оружию. Некоторые воины-интернационалисты сидели в зале. Другие подарили собравшимся свое творчество, и исполнили несколько тематических композиций.

Патриотическое воспитание молодого поколения в Мозырском пограничном отряде всегда ставят во главу угла. Ведь из этих образованных и знающих свою историю детей, вырастут настоящие защитники Родины.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер.