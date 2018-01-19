Всего по району на статус «кандидата в депутаты» рассчитывали 50 человек на 40 мандатов. По результатам проверки документов отсеялось 4 человека

Ровно месяц остаётся до основного дня голосования на выборах депутатов в местные Советы. Комиссия по выборам вчера провела регистрацию кандидатов в депутаты, предварительно проделав огромную работу. Необходимо было проверить на достоверность не менее 20% подписей избирателей и соответствии им данных в подписных листах. Всего по району на статус «кандидата в депутаты» рассчитывали 50 человек на 40 мандатов. На нескольких избирательных округах регистрировалось по 2-3 претендента. По результатам проверки документов отсеялось 4 человека. А для тех, кого зарегистрировали, начинается новый этап – предвыборная агитация. Так что скоро с кандидатами в депутаты будет возможность познакомиться и избирателям. Сегодня, 19 января стартует агитация, так сказать, битва за голос. Информационные материалы с общими сведениями о кандидатах распространят территориальные комиссии, материалы будут находиться на каждом участке для голосования. Агитационные листовки с предвыборной программой будут распространять сами кандидаты. Также они могут использовать все разрешенные законодательством формы агитации.